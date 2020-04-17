شكرا لقرائتكم المقاصه يقترب من ضم مهاجم الأهلي صاحب وقفه شعبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل هشام شعبان مهاجم الأهلي المعار لنادي طنطا خلال دائرة اهتمامات مسئولي نادي المقاصه حيث يرغب ايهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي تدعيم خط هجومه في الموسم القادم .

ويعد مهاجم الأهلي الشاب صاحب الواقعه الشهيره في لقاء القمه للشباب في الموسم الماضي حينما وقف علي الكرة في نهايه اللقاء الذي انتهي بفوز الأهلي وقتها بهدفين للاشئ.

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وينتهى عقد إعارة هشام شعبان مع طنطا بنهايه الموسم الجاري حيث رفض اللاعب تجديد إعارته مع أولاد السيد البدوي في ظل العروض الذي تلقاها مؤخرا من أنديه المقاولون العرب و الانتاج الحربي والاتحاد السكندري خاصة أن زعيم الثغر دخل بقوه في مفاوضات مع اللاعب وناديه في الأيام الماضيه قبل عرضه علي المقاصة.

هشام شعبان يعد من ناشئى الأهلى مواليد 1997 ومعار حاليا لفريق طنطا وبطل واقعة الوقوف على الكرة فى أحد مباريات قمة دورى الجمهورية مواليد 1997 أمام الزمالك الأمر دفع اللاعبين لخناقات واشتباكات عنيفة بين الطرفين وكاد الأمر أن يتطور لولا تدخل العقلاء.