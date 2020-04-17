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خبراء القوانين واللوائح الرياضية يناقشون أثر أزمة كورونا علي عقود اللاعبين

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جدة - عمرو شويل ينظم عدد من خبراء والقوانين واللوائح الرياضية ندوة رياضية بعنوان أثر أزمة كورونا علي عقود اللاعبين في الخامسة مساء السبت المقبل للتعريف بالأزمة وكيفية الخروج من مأزق تعاقدات اللاعبين مع الأندية.

وتأتى الندوة في ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب انتشار ، إصدار الحكومات ومعها الاتحادات المنظمة للمسابقات الرياضية قراراً بتعليق النشاط الرياضي ، ولا يعلم أحد متي يستأنف النشاط الرياضي، وهل سيتم إلغاء المسابقات.

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كما تناقش الآثار القانونية المترتبة علي توقف أو إلغاء النشاط الرياضي، ومن صاحب القرار في تعليق أو إلغاء النشاط الرياضي، وهل الحكومات أم الاتحادات الرياضية.

تتضمن الندوة 4 محاور، هي إطلالة علي عقد اللاعب المحترف من حيث طبيعته و شروط انعقاده وآثاره، ثم الآثار القانونية المترتبة علي توقف النشاط الرياضي، والمحور الثالث يتناول الآثار القانونية المترتبة علي إلغاء الموسم الرياضي، واخيرا تقييم الظروف القاهرة الرياضية وفقا للقواعد الوطنية وأحكام السيادة الوطنية.

يتحدث في الندوة التونسي أحمد الورفلي رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة سابقا، والمصري محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي، وعبدالحميد نجاشي، مشرف قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
 

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