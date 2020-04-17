شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد طلب ضم حجازي ويتأكد من مفاوضات بيراميدز مع اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

إتصالات الأهلي مع حجازي تأتي لأن الإدارة الحمراء سبق وتفاوضات مع اللاعب للعودة للقلعة الحمراء لكنه لرغبته في الإستمرار بتجربته الإحترافية بأوربا قبل أن تتناثر الأنباء حول مفاوضات قوية بين بيراميدز وحجازي في إطار خطة الفريق السماوي لتدعيم صفوفه بلاعبين على مستوى عال من الكفاءة والخبرات بعدما سبق قام بيراميدز بضم عبد الله السعيد ثم أعلن منذ أيام ضم أحمد فتحي من الأهلي وسيتم الإعلان عن ضم شريف إكرامي حارس الأهلي بعد عدد تجديد عقد الأخير مع ناديه.

ويرغب الأهلي في ضم أحمد حجازي لذا إستفسر منه عن حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز وتتطلبع إدارة القلعة الحمراء للحصول على خحدمات المدافع المُتميّز خلال ميركاتو اتلصيف.

على صعيد متصل ، تلقى رينيه فايلر ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

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ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى .

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو الأهلى تقرير رينيه فايلر بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).