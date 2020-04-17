شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: فاوضت مدرب برشلونة لتدريب ناد مصري غير بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن حقيقة اقتراب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، من التدريب في الدوري المصري.

وكان كيكي سيتين المدير الفني لـ برشلونة، صرح بأنه كان على وشك الانتقال لتدريب أحد الأندية في الدوري المصري، قِبل أنّ يتلقى عرضًا لتدريب النادي الكتالوني. طالع التفاصيل

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: "القصة بنسبة لـ سيتين لا علاقة لـ لبيراميدز بها القصة باختصار كنت على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان سيدربه ووقعنا العقود".

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وواصل: "وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الأهلي، لكن لما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة كيكي سيتين كان سيصل القاهرة ويبدأ التدريب بعدها بـ٣ أيام، وجاء له عرض برشلونة".

وأتم: "قلت لـ الراجل متفوتش الفرصة، هي دي الحكاية، ومش حقول ليكم الفريق كان إيه، بس عنده مستقبل"، ملمحًا أن النادي هو نجوم المستقبل".

يذكر أن مصدر بنادي بيراميدز أكد أن الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، كان قريبًا من تولي قيادة الفريق خلفا لسباستيان ديسابر الذي رحل عن قيادة بيراميدز مؤخرًا.