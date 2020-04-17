شكرا لقرائتكم أخصائي أوبئة يقترح ارتداء اللاعبين لـ"الكمامات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترح أخصائي علم الفيروسات والأوبئة البلجيكي مارك فان رانست، الذي تستعين به حكومة بلاده في مواجهة مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، على لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات خلال مباريات الدوري المحلي في حال استئناف النشاط.

وقال فان رانست لصحيفة "لو سوار" البلجيكية إن "أحد السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم، بالطبع، لاشك في أن الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة على الإطلاق. هناك على شبكة الإنترنت، كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداؤها من قبل لاعبي كرة القدم الأميركية أو راكبي الدراجات. إنها مريحة أكثر".

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وكانت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم قررت الأسبوع الماضي تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

وكان كلوب بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام غينت و16 أمام شارلروا قبل تعليق مباريات الدوري حتى 30 إبريل الجاري. ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 24 إبريل اجتماعا لتقرير مصير الموسم.

وحظرت الحكومة البلجيكية يوم الثلاثاء "الفعاليات الجماهيرية" حتى 31 أغسطس، مما يرجح انطلاق الموسم المقبل خلف أبواب موصدة.