شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر لاعب الزمالك يحتفل بزفافه فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل إسلام جابر، لاعب الزمالك، بزفافه، فى فترة التوقف الحالية التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا والتى استغلها اللاعب فى الاحتفال بزفافه وسط عددًا من أسرته وأصدقاءه الذين حرصوا على تقديم التهنئة له.

وحرص لاعبو الزمالك على تقديم التهنئة لإسلام جابر عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وتبادلوا التهانى مع اللاعب بتلك المناسبة فى ظل عدم حضور معظمهم نظرا لتجنب التجمعات تنفيذا لتعليمات تجنب انتشار فيروس كورونا.

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وضمن إسلام جابر، استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 7 مباريات وجاء مجموع الدقائق التى شارك فيهم خلالهم ما يقرب من 257 دقيقة وصنع هدفًا وحيدًا، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض، حيث كان ينوى منح إسلام جابر إلى جانب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، فرص المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض المحلية بصورة منتظمة فى التشكيل الأساسى للفريق إلا إن توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حال دون ذلك، لذا سيحصل الثنائى على فرصتهما عند عودة النشاط الرياضى.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين حيث طلب من كل لاعب، إجراء حصة جرى يومية وتدريبات متنوعة، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.