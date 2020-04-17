صورة .. سعد سمير يسترجع الذكريات مع حسام غالى و تريكة و معوض

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بملعب استاد السلام مبكرا بسبب الإصابة، في مباراة انتهت بفوز الأهلي 2-0 بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي "سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس".

من ناحية أخرى تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

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وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة خاصة وأن الثنائي كان يؤدي بشكل جيد مع ناديي سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.