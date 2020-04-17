شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير.. ماذا خسر بيراميدز بعد فشل تعاقده مع كيكى ستين مدرب برشلونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مطلع بنادى بيراميدز، مفاجأة بالكشف عن المفاوضات التى كانت بين إدارة النادى والمدير الفنى كيكي سيتين قبل أن يتولى الأخير القيادة الفنية للعملاق الأسبانى برشلونة، لتلجأ إدارة بيراميدز للتغيير ويتم التعاقد مع الكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى يقود الفريق السماوى حاليًا.

ويرصد ”الخليج 365” الأختلاف بين كيكى سيتين الذى كان مرشحًا لتدريب بيراميدز، وبين المدرب الحالى الكرواتى أنتى تشاتشيتش.

أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز

أنتي تشاتشيتش تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج، وضم جهازه المعاون كلاً من: ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وان تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.

كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.

واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.

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كيكى سيتين المدير الفنى لبرشلونة

تولى كيكى سيتين القيادة الفنية لفريق برشلونة خلفًا لإرنستو فالفيردي الذى تمت إقالته من تدريب الفريق، عقب خسارة كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2.

لم يحظ كيكي سيتين بشهرة كبيرة خلال فترة ممارسة كرة القدم، إذ يعد النادي الأكثر شهرة الذى لعب له هو أتلتيكو مدريد، أما بقية الأندية فهي راسينج ساتندير وليفانتي.

وفى مسيرته التدريبية التى بدأت في عام 2001 قاد خلالها النادي الذى نشأ بين جدرانه وهو راسينج ولكنه استمر عاما واحدا ليرحل، وأشرف بعد ذلك على عدة أندية ليست شهيرة قبل أن يبنتقل لتدريب لاس بالماس ومن بعده ريال بيتيس الذى رحل عنه في مايو الماضي.

مع ريال بيتيس المحطة الأخيرة والأبرز في مسيرته حتى الآن، استمر على رأس القيادة الفنية للفريق لمدة 729 يوما، وخاض 95 مباراة فاز في 39 وتعادل في 22 وخسر 34.

أما لاس بالماس، فقد استمر معه 620 يوما، خاض خلالها 78 مباراة ،فاز في 26 وتعادل في 18 خسر 34 .

ويعرف عن المدرب المخضرم عشقه لأسلوب الكرات الأرضية السريعة والقصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف بروية، أى أنه الأقرب لفلسفة برشلونة الشهيرة بـ"تيكى تاكا".. وهى المميزات التى افتقدها بيراميدز بعد فشل التعاقد مع كيكى.

ويعتمد كيكي على الضغط العالي والكثيف من خلال لاعبي خط الوسط على ملعب الخصم، وخلال فترة توليه تدريب بيتيس اشتهر المدرب الستيني بالإعتماد على كثرة التحركات مع ومن دون كرة والاستحواذ وكثرة التمريرات حتى خلق مساحات وفرص متنوعة للمهاجمين فى الثلث الأخير.

أيضا فى بناء الهجمات، كان يعتمد مع بتيس على بدئها من الخلف حيث يسقط الوسط المدافع سريعا بجوار قلب الدفاع لتشكيل مثلثات مع الظهيرين ما يساعد الفريق على تناقل الكرة سريعا بتمريرات قصيرة تسمح بنقل اللعبة سريعا إلى الهجوم مع تقدم الظهيرين.