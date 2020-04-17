شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات رئيس الزمالك .. تعرف علي موقف قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد استبعاد المحامي احمد عبد الفتاح من عمله كمستشارا قانونيا للنادي وفقا لما تم إعلانه عقب ظهور حكم الفيفا في قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق.

بناءا علي قرار رئيس الزمالك أمس ، فان هناك تساؤل حول موقف قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم، والتي كان يتولي هذا الملف هو احمد عبد الفتاح الذي تمت اقالته أمس من منصبه.

قضية كهربا المتداولة في المحكمة الرياضية الدولية الان أصبحت أمام طريقين ، أما أن تكون هي الأخيرة لاحمد عبد الفتاح في التعامل بينه وبين الزمالك لحين انتهاء هذا الملف تماما وصدور حكم علي اعتبار انه المتولي الملف من بدايته.

واما الخيار الثاني وهو اسناد القضية الي محامي جديد تحت اشراف مباشر من إدارة الزمالك وانهاء التعامل مع المستشار القانوني تماما، ويبقي الاحتمال الأخير يحمل مخاطرة خاصة ان القضية متداولة الأن وتم ارسال رد الأهلي وكهربا علي شكوي الزمالك للفيفا، ومن المنتظر صدور حكم خلال الفترة المقبلة.

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أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أن الورقة التي يدعي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق ، امتلاكها وتفيد بحصوله علي مستحقاته من الزمالك بصفة شهرية " مزورة" .

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات علي قناة الزمالك : عقد حمدي النقاز بكل تعديلاته يحمل توقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي بما فيها الشروط التي طلبها اللاعب نفسه، وأي ورقة لا تحمل توقيع نائب رئيس النادي تعتبر مزورة.

وكشف رئيس الزمالك أن حمدي النقاز حصل علي 100% من مقدم تعاقده مع الزمالك بناءا علي طلبه، وعقده ينص علي حصوله علي مستحقاته بنظام الأقساط علي 4 دفعات، وما دون ذلك يعتبر باطلا، مضيفا انه حصل علي مستحقاته حتي يناير 2020 رغم هروبه من النادي في نوفمبر 2019.

وأكد رئيس الزمالك ان حمدي النقاز كان يحصل علي 400 الف دولار في الموسم من الزمالك بدون الضرائب، وكان الزمالك يتحمل 116 الف دولار ضرائب ، وعند هروبه كان قد حصل علي 60 % من مستحقاته، مؤكدا أن الزمالك هو من له مستحقات لدي حمدي النقاز.