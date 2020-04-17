شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الإثنين أمل جديد لإنقاذ رفع الأثقال المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال مد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بالفيديو كونفرانس يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى جلسة أخرى يوم الإثنين القادم وذلك بعد قبول استقالة رئيس الاتحاد المجري تاماس أجان والتي تقدم بها على خلفية اتهامه بعدد من وقائع الفساد المالي والإداري وتورطه في أزمة المنشطات.
يفتح مناقشة موقف لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال واستقالة رئيس الاتحاد الدولي الذي كان داعما لها الباب أمام حل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدول الأخرى التي تعرضت لقرارات من اللجنة حيث أن إلغاء اللجنة يعيد لمصر فرصة في الطعن على قرار الإيقاف وحكم المحكمة الرياضية.
ينتظر مجلس إدارة رفع الأثقال المجمد حاليا نتائج جلسة الإثنين من أجل موقفه الذي علق خلال الفترة الحالية على خلفية تحوليه للتحقيقات الرسمية بعد قرار تجميد نشاط اتحاد رفع الأثقال هو ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الإثنين للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
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