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يوم الإثنين أمل جديد لإنقاذ رفع الأثقال المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال مد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بالفيديو كونفرانس يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى جلسة أخرى يوم الإثنين القادم وذلك بعد قبول استقالة رئيس الاتحاد المجري تاماس أجان والتي تقدم بها على خلفية اتهامه بعدد من وقائع الفساد المالي والإداري وتورطه في أزمة المنشطات.

 

جاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمد الجلسة ليوم الإثنين بعد عدم الإنتهاء من جميع الموضوعات التي أدرجت على جدول الأعمال ، على أن يكون أول بند في جدول الأعمال يوم الإثنين مناقشة موقف لجنة المنشطات التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عام 2018 والتي أوقفت أكثر من 12 دولة على مستوى العالم. 

 

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يفتح مناقشة موقف لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال واستقالة رئيس الاتحاد الدولي الذي كان داعما لها الباب أمام حل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدول الأخرى التي تعرضت لقرارات من اللجنة حيث أن إلغاء اللجنة يعيد لمصر فرصة في الطعن على قرار الإيقاف وحكم المحكمة

 

ينتظر مجلس إدارة رفع الأثقال المجمد حاليا نتائج جلسة الإثنين من أجل موقفه الذي علق خلال الفترة الحالية على خلفية تحوليه للتحقيقات الرسمية بعد قرار تجميد نشاط اتحاد رفع الأثقال هو ما ستسفر عنه نتائج اجتماع الإثنين للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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