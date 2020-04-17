الخليج 365 يكشف كواليس إرسال صلاح مساعدات طبية إلى بلدته لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أرسل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي مساعدات متنوعة إلى بلدته في محافظة الغربية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وعلم "الخليج 365" أن محمد صلاح كلف والده بإدارة ملف المساعدات حتى تصل بعدالة إلى مستحقيها في قريته "نجريح".
مساعدات محمد صلاح في قريته تنوعت بين مستلزمات طبية للوقاية من كورونا، ومواد غذائية تم توزيعها على المحتاجين والفقراء.
كما خصص محمد صلاح مبالغ مالية من أجل إعانة غير القادرين على الكسب في الفترة الحالية ومساعدة أسرهم على مواجهة الحياة.
يذكر أن محمد صلاح يخضع حاليا للعزل المنزل في بيته بمدينة مانشستر تحت إشراف نادي ليفربول الإنجليزي، انتظارا لانتصار العالم على فيروس كورونا للعودة من جديد لاستئناف تدريباته.
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