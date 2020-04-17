اكتمال عقد المشاركين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم

أعلنت جميع المنتخبات التي تنتمي إلى اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، المشاركة في بطولة كأس غرب آسيا التي تستضيف الإمارات فعاليتها بداية العام المقبل.
وتأكدت مشاركة 12 منتخب جميعهم يمثلون
وأعلن الاتحادان اليمني والفلسطيني للعبة، تلبية دعوة المشاركة في البطولة، ليكتمل عقد المنتخبات.
يذكر أن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يضم منتخبات "السعودية، العراق، لبنان، البحرين، فلسطين، اليمن، قطر، الأردن، سوريا، عُمان، الكويت، بالإضافة إلى البد المستضيف الإمارات".
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