محمد صلاح يتبرع بمساعدات غذائية لأهالي قريته بالغربية

قدم اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كميات كبيره من المواد الغذائية تقدر بالأطنان ، لأهالي مركز بسيون وخصوصا قريته نجريج مسقط رأسه، وذلك حرصا منه علي الوقوف بجانب أهله في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.

وقال بعض من أهالي قريه نجريج أن محمد صلاح دائما مايقف بجانبهم في الأزمات ويقدم لهم الكثير من المساعدات ، وذلك بعد أن قدم لهم اليوم كميات كبيره من المواد الغذائية واللحوم، في ظل الأزمة الحالية بسبب

فيروس كورونا، كما أن مرز بسيون وجد به 7 حالات مصابه بالفيروس .

ولم تكن تلك هي المساعده الوحيده التي قدمها اللاعب لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا، بل إنضم محمد صلاح لمبادرة ضمت عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي، بهدف جمع أربعة ملايين جنيها لإسترليني، مساهمة في مساعدة المتضررين من الفيروس .