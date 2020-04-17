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محمد صلاح يتبرع بمساعدات غذائية لأهالي قريته بالغربية

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قدم اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي، كميات كبيره من المواد الغذائية تقدر بالأطنان ، لأهالي مركز بسيون وخصوصا قريته نجريج مسقط رأسه، وذلك حرصا منه علي الوقوف بجانب أهله في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس .

وقال بعض من أهالي قريه نجريج أن محمد صلاح دائما مايقف بجانبهم في الأزمات ويقدم لهم الكثير من المساعدات ، وذلك بعد أن قدم لهم اليوم كميات كبيره من المواد الغذائية واللحوم، في ظل الأزمة الحالية بسبب

فيروس كورونا، كما أن مرز بسيون وجد به 7 حالات مصابه بالفيروس .

ولم تكن تلك هي المساعده الوحيده التي قدمها اللاعب لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا، بل إنضم محمد صلاح لمبادرة ضمت عدد كبير من نجوم ، بهدف جمع أربعة ملايين جنيها لإسترليني، مساهمة في مساعدة المتضررين من الفيروس .

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