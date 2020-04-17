عالم فيروسات بلجيكي يطالب اللاعبين بإرتداء كمامات خلال المباريات

طالب البلجيكي مارك فان رانست، أخصائي علم الفيروسات والأوبئة لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات في مباريات الدوري المحلي حال استئناف النشاط. وتستعين الحكومة البلجيكية ببرانست في مواجهة مخاطر تفشي وباء فيروس مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد وقال فان رانست لصحيفة "لو سوار" البلجيكية إن "أحد السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم. هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم. واضاف : أن الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة وهناك على شبكة الإنترنت، كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداؤها من قبل لاعبي كرة القدم الأميركية أو راكبي الدراجات لأنها مريحة أكثر.

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