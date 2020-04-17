السد القطري يعلن خضوع بغداد بونجاح إلى جراحة ناجحة

أعلن نادي السد القطري اليوم الجمعة، عن خضوع مهاجمه الجزائري الدولي بغداد بو نجاح إلى جراحة ناجحة في العضلة الضامة، بسبب معاناته من آلام عضلية شديدة الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يغيب بونجاح عن ممارسة أي تدريبات بدنية لمدة شهر كامل، على أن يؤدي بعد هذه المدة فترة تأهيل وتمارين علاج طبيعي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل منتظم.

واستغل النادي القطري فرصة توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب تداعيات

ولم يحدد مسؤولو الكرة القطرية، أي موعد مبدأي لاستئناف الموسم الرياضي مرة أخرى. استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل منتظم.واستغل النادي القطري فرصة توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب تداعيات كورونا ، لإجراء مهاجمه الدولي الجراحة.ولم يحدد مسؤولو الكرة القطرية، أي موعد مبدأي لاستئناف الموسم الرياضي مرة أخرى.

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