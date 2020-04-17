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توتنهام يطالب مدربه المقال بتخفيض راتبه

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طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو تخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناته ماليا إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس .

وطلب توتنهام من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8,5 مليون جنيه

إسترليني (نحو 10,5 مليون دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب كورونا.

وكان رئيس النادي دانيال ليفي قد اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة،

وارتبط اسم بوكيتينو (48 عاما) بتدريب عدد من أبرز الأندية الأوروبية على غرار مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقاد بوكيتينو توتنهام بشكل مفاجئ إلى نهائي الموسم الماضي، حيث خسر أمام في النهائي. لكن بداية موسمه كانت مخيبة في الدوري فاستبدله ليفي بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

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