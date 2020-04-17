رابطة الدوري الإنجليزي: ملتزمون باستكمال الموسم

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، أنها تسعى لاستكمال المسابقات بعد اجتماع مع الأطراف المعنية، مع إضافة موعد نهائي لإنهاء الموسم سيكون "مؤقتا" بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

وتردد أن رابطة الدوري ستناقش إمكانية تحديد يوم 30 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستكمال الموسم، لتفادي أي خلافات بشأن عقود اللاعبين. ولم يناقش أي ممثل من الأندية العشرين هذه الفكرة ولم

يتم أيضا مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين، في الوقت الذي تم فيه تجميد نشاط كرة القدم عبر المملكة المتحدة.

وقال متحدث رسمي باسم الرابطة: هدفنا التأكد من أننا في موقع يمكننا من استئناف اللعب عندما يكون ذلك آمنا وبدعم كامل من الحكومة.