الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدعم وزارة الصحة بمليون يورو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة، تقديم دعماً مادياً إلى وزارة الصحة هناك يقدر بمليون يورو، للمساعدة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الراهنة.

وظهر خير الدين زطشي رئيس الاتحاد المحلي للعبة، في مقطع مصور يعلن عن تعاون كافة المنتمين لكرة القدم في الجزائر، وجمع هذا المبلغ وتحويله إلى حساب بنكي مخصص للوضع الصحي الراهن، على أن يظل الحساب مفتوحاً، لإضافة المزيد من التبرعات.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد شكل مؤخرا لجنة لدراسات تداعيات ما بعد أزمة كورونا، للبحث في مدى تأثر المؤسسات

وتستيعن الجزائر بمحترفيها في كرة القدم، لتقديم حملات توعوية خاصة بالظرف الحالي، عبر مقاطع مصورة تبث عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم. عن تعاون كافة المنتمين لكرة القدم في الجزائر، وجمع هذا المبلغ وتحويله إلى حساب بنكي مخصص للوضع الصحي الراهن، على أن يظل الحساب مفتوحاً، لإضافة المزيد من التبرعات.كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد شكل مؤخرا لجنة لدراسات تداعيات ما بعد أزمة كورونا، للبحث في مدى تأثر المؤسسات الرياضية بفترة التوقف وسبل الاستئناف مرة أخرى.وتستيعن الجزائر بمحترفيها في كرة القدم، لتقديم حملات توعوية خاصة بالظرف الحالي، عبر مقاطع مصورة تبث عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم.

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