يوسف البلايلي على أعتاب الانضمام الدوري القطري

اقتربت إدارة نادى الدحيل القطري من التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن مدير أعمال الجزائري يوسف بلايلي دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع فريق الدحيل متصدر مسابقة

الدوري القطري، من أجل انضمام اللاعب إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن البلايلي يرغب في الرحيل بعد أزماته المتكررة مع مجلس الإدارة نادي أهلي جدة، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم إلى البلايلي صاحب ال ٢٨ عاما

إلى نادي أهلي جدة موسم 2019، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة،وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية والبطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.