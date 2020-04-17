فريدة عثمان تغادر الحجر الصحي

غادرت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر الوطني للسباحة، مقر الحجر الصحي بمرسى علم، بعد قضائها 14 يوما في المدينة، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت فريدة، اليوم الجمعة على