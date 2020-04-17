فريدة عثمان تغادر الحجر الصحي

غادرت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر الوطني للسباحة، مقر الحجر الصحي بمرسى علم، بعد قضائها 14 يوما في المدينة، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت فريدة، اليوم الجمعة علىصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها مع والديها بمنزلهم، معربة عن سعادتها بالعودة وهي في صحة وسلامة.
كانت فريدة، قد دخلت الحجر الصحي برفقة عدد من لاعبي منتخب مصر للسباحة، الذين كانوا متواجدين في الولايات المتحدة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار خطة عودة المصريين العالقين بالخارج.
ووجهت فريدة عثمان رسالة مؤثرة لوالدتها مشيدة بدعمها الدائم لها .
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