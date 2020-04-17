النصر السعودي يتفاوض مع جلطة سراي لتمديد عقد مدافعه البرازيلي

تسعي إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت لشراء الفترة المتبقية من عقد البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة النصر السعودي بدأت مفاوضاتها مع جلطة سراي التركي لتمديد إعارة المدافع البرازيلي

مايكون بيريرا موسم إضافي أو شراء عقده بشكل نهائي.

كما أشارت التقارير إلى أن إدارة النصر اشترطت على وكيل مايكون إحضار مخالصة نهائية من نادي جلطة سراي التركي، حيث سيتبقى له موسم في عقده مع النادي التركي

حتى 30 يونيو 2021.

وينتهي عقد مايكون بيريرا من النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي،ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .