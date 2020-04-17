بدأ الترجي الرياضي التونسي باستغلال فترة تعليق نشاط كرة القدم في أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يرسم مجلس الإدارة بالتعاون مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، ملامح قائمة الفريق للموسم الجديد، كما يُخطط للتضحية بعدة لاعبين من الأجانب الذين قدموا اداءًا ضعيفًا هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، ان معين الشعباني، يدرس ملف الأجانب في الوقت الحالي، بعد أن أظهرت إخفاقات الترجي الخارجية في دوري أبطال أفريقيا، النقائص الكبيرة التي يحتاجها الفريق في الفترة المُقبلة.

وودع الترجي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على يد “الزمالك” المصري، من دور ربع النهائي بعد خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (3-2).

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الترجي يدرس معاقبة الأجانب بعد كارثة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وتدرس إدارة الترجي الإستغناء عن العناصر الأفريقية بقائمة الفريق وهم الايفواريين “فوسيني كوليبالي وابراهيما واتارا”، والغاني “كوامي بونسو”، بالإضافة إلى الثنائي النيجيري “صامويل أتفاتي وجونيور لوكوزا”، لتجديد دماءه بلاعبين جُدد.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الترجي، في ظل الإجماع الكبير على تراجع اداء المحترفين الأفارقة في الفترة الماضية بصفوف الفريق، وتعرضهم إلى انتقادات لاذعة من جانب قطاع كبير من جمهور الترجي الذين على اقتناع تام بأن اللاعبين الأفارقة أمام حتمية الظهور بمستوى عالٍ يفوق بكثير ما تُقدمه العناصر المحلية.

وتتضاعف الضغوطات على اللاعبين الأجانب داخل صفوف الترجي بشكل دائم في ظل عدم نسيان عدة اسماء افريقية أضافت الكثير والكثير، وكتبت التاريخ مع المكشخة كما هو حال الزامبي “كنيت ماليتولي” والنيجيري “مايكل إينيرامو”، والغاني “هاريسون أفول”.