الامارات | أندية الدوري الإنجليزي تلتزم استكمال الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الإنجليزي تلتزم استكمال الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2020

أعربت اندية الدوري الانجليزي الممتازة لكرة القدم عن التزامها استكمال الموسم الحالي في حين لم يتطرق ممثلوها الى امكانية إنهائه في 30 يونيو المقبل كما كان مرجحا في اجتماعهم اليوم، مما يعد نبأ مفرحاً لنادي ليفربول متصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وانحصر الحديث خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الاتصال بالفيديو عن السيناريوهات المختلفة لانهاء موسم.

ولم يتطرق أي ممثل لاي ناد الى امكانية انهاء الموسم في 30 يونيو المقبل كما كانت افادت تقارير صحافية أمس عن عدد متزايد من الاندية تطالب بذلك.

كما لم يتطرق المجتمعون الى مسألة تقليص رواتب اللاعبين او موعد فتح سوق الانتقالات .

وقال متحدث باسم الدوري الانجليزي الممتاز "ندرك تماما الحزن الذي يتسبب به وباء "كوفيد-19" وأفكارنا مع جميع هؤلاء الذين تأذوا منه".

وأضاف "نعمل على سيناريوهات معقدة مع مختلف شركائنا وبينهم شبكات النقل التلفزيوني وهدفنا ان نكون في وضع نستطيع فيه ان نلعب بأمان بمساندة كلية من الحكومة".

وأضاف "صحة وسلامة اللاعبين، المدربين والعاملين في النادي هي اولوية بالنسبة الينا وسيعاود الدوري نشاطه فقط عندما تسمح الاجهزة الطبية بذلك".

وختم "لا يزال هدفنا انهاء الموسم لكن في الوقت الحالي فان جميع التواريخ هي تقديرية في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا".

وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف مارس الماضي وتحديدا بعد مباريات المرحلة التاسعة والعشرين (من أصل 38)، مع تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

واوصت السلطات البريطانية بالتزام الحجر الصحي على الاقل حتى السابع من مايو، وبالتالي تأمل السلطات الكروية في تحسن الاوضاع الصحية خلال هذه الفترة أملا في معاودة النشاط.