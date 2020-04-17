الامارات | العراق يشارك ببطولة غرب آسيا في الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشارك ببطولة غرب آسيا في الامارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن منتخب أسود الرافدين، سيشارك في النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم للرجال التي تستضيفها الإمارات في يناير من العام المقبل الى جانب منتخبات: الإمارات و الأردن وعُمان والسعودية وقطر ولبنان.



وقال مدير الاعلام في اتحاد كرة القدم محمد خلف إن "اتحاد الكرة وافق بجميع أعضاءه على مشاركة العراق في هذه البطولة، اذ سيتم ارسال كتاب المشاركة الى اتحاد غرب آسيا لكرة القدم".

وأضاف أن "قرار المشاركة تم بعد التشاور مع المدرب السلوفيني للمنتخب، سريتشكو كاتانيتش الموجود حالياً في بلاده نتيجة تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي رحب بقرار المشاركة".

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وكان منتخب العراق احتل المركز الثاني في بطولة غرب أسيا الماضية عقب خسارته في النهائي أمام ضيفه منتخب البحرين بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت على ملعب كربلاء الدولي.

وينتهي الموعد النهائي الذي حدده اتحاد غرب آسيا أمام الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهِ من أجل تأكيد مشاركة منتخباتها نهاية أول مايو المقبل.