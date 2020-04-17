الامارات | نادٍ مغربي يبيع 60 ألف تذكرة لمباراته مع كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ مغربي يبيع 60 ألف تذكرة لمباراته مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2020
أعلن نادي الوداد البيضاوي عن بيع جميع التذاكر الخاصة بـ"المباراة الافتراضية" التي تجمع فريقه ضد فيروس كورونا المستجد، والتي سيتم التبرع بإيراداتها لفائدة الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة.
وكان نادي الوداد الرياضي قد طرح 60 ألف تذكرة للبيع عبر الانترنت، و طالب جميع أنصار النادي بشرائها لدعم الجهود الوطنية الشاملة لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19.
وأعربت إدارة فريق الوداد عن شكرها للجماهير، واللاعبين، والطاقم التقني والطبي، الذين ساهموا بشكل كبير في هذه المبادرة الإنسانية.
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