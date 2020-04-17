الامارات | نادٍ مغربي يبيع 60 ألف تذكرة لمباراته مع كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ مغربي يبيع 60 ألف تذكرة لمباراته مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2020

أعلن نادي الوداد البيضاوي عن بيع جميع التذاكر الخاصة بـ"المباراة الافتراضية" التي تجمع فريقه ضد فيروس كورونا المستجد، والتي سيتم التبرع بإيراداتها لفائدة الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة.

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وكان نادي الوداد الرياضي قد طرح 60 ألف تذكرة للبيع عبر الانترنت، و طالب جميع أنصار النادي بشرائها لدعم الجهود الوطنية الشاملة لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19.

وأعربت إدارة فريق الوداد عن شكرها للجماهير، واللاعبين، والطاقم التقني والطبي، الذين ساهموا بشكل كبير في هذه المبادرة الإنسانية.