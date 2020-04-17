الامارات | اعتقال مدرب مغربي يروج لمنشطات ومكملات غذائية غير صالحة للاستعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مدرب مغربي يروج لمنشطات ومكملات غذائية غير صالحة للاستعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "الصباح" المغربية إن الشرطة القضائية في منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء تمكنت من توقيف مدرباً رياضياً وأربعة أشخاص تراوح أعمارهم بين 22 و35 سنة، للاشتباه في تورطهم بحيازة وترويج "مواد شبه طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، ومضرة بالصحة العامة".

وأضافت الصحيفة أن "الأمن أوقف مدربا رياضيا على خلفية تورطه في حيازة المئات من المنشطات شبه الطبية غير الصالحة للاستعمال، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف مالكين محليين تجاريين بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تهريبهما لكميات إضافية من المكملات الغذائية المجهولة المصدر والتي تفتقر لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة على الصعيد الوطني".

وأضاف المصدر ذاته أن "عمليات التفتيش المنجزة في محلات تجارية ومخازن يديرها المشتبه فيهم، أسفرت أيضا عن حجز المئات من علب هذه المواد والمكملات الغذائية، والتي كانت في معظمها موجهة للاستهلاك عبر عرضها للترويج عن طريق صفحات معدة خصيصا بتطبيقات التواصل الاجتماعي".