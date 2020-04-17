توتنهام يفاوض بوكيتينو لتخفيض راتبه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

طالب نادي توتنهام الإنجليزي مدربه المقال من منصبه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو تخفيض راتبه المتفق عليه بعد إقالته، بسبب معاناته مالياً إثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي مايل. وكتبت الصحيفة اليوم الجمعة: "توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8,5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10,5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا". وكان رئيس النادي دانيال ليفي قد اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى إيجاد وظيفة جديدة. وارتبط اسم بوكيتينو (48 عاماً) بتدريب عدد من أبرز الأندية الأوروبية على غرار مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني. كما أشارت الصحيفة إلى أن توتنهام طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف من المدربين خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو وأنتوني خيمينز تخفيض رواتبهم.

