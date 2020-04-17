شكرا لقرائتكم كاسونجو يخوض مرانا إضافيا ضمن البرنامج اليومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، مرانا إضافيًا، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى المران الذى خاضه كاسونجو للحفاظ على وزنه فى الفترة الحالية ولياقته حيث يخوض خلال الفترة الحالية مجموعات من التدريبات المتنوعة والمختلفة ومنها تدريبات الملاكمة بخلاف حصة الجرى التى يحرص على خوضها إلى جانب تدريبات فى صالة الجيمانزيوم.

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ورفض الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك، مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا من الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، انتظارا لقرار الزمالك سواء ببقائه أو رحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الأندية وتلقي كاسونجو عدة اتصالات من أندية داخل مصر ترغب الاستفادة من خدماته في مقدمتها المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب رفض مناقشة كل العروض احتراما للزمالك وانتظارا لمعرفة مصيره في الموسم المقبل.

فيما منح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خاصة بعد ترشيح المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض.

ويأتى دراسة كارتيرون مبكراً لملف الأجانب فى الزمالك فى ظل قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بشأن تقليص عدد الأجانب فى الموسم المقبل، لذا يتم بحث المسألة داخل جميع الأندية وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الفريق الأبيض، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية بينما حرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، على أداء بعض تدريبات "الملاكمة" أثناء تواجده فى منزله بالقاهرة، خلال فترة الراحة السلبية التى يحصل عليها مع زملائه بالفريق الأبيض، هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.