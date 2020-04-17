شكرا لقرائتكم الأهلى يرهن ضم طاهر طاهر فى الصيف بمصير رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجه رغبة النادي الأهلي لضم طاهر محمد طاهر "جناح" فريق المقاولون عدة مستجدات خلال الفترة الأخيرة بسبب الظروف التي تُحيط بالصفقة وستؤثر بالطبع على حسمها من عدمه ويأتي في مقدمتها بقاء رمضان صبحي في الأهلي من عدمه بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي وشراء "جناح" أجنبي أم لا.

مصدر في الأهلي ، قال لـ"الخليج 365" أن طاهر محمد طاهر يبقي أحد المطلوبين في القلعة الحمراء لكن المفاوضات لم تدخل حتى الأن مراحلها الجادة أو الحاسمة ربما بسبب موقف رمضان صبحي المُعلّق حتى الأن وكذلك إمكانية ضم "جناح" أجنبي فضلاً عهن مطالب المقاولون المالية التي كانت سببت في فشل المفاوضات قبل موسمين لضم اللاعب.

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وأوضح المصدر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يناقش احتياجاته ، مؤكدًا أن هناك متغيرات تحدث في هذه الفترة ومن ثم نتمهل كثيرا قبل التحرك في مثل هذه الأمور التفاوضية وتحديدا في ظل ضبابية المشهد بالنسبة لموعد عودة النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب فيروس "كورونا" الذى ضرب العالم كله.

محمد عادل، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب تحدث في تصريحات سابقة وقال أنه لا توجد اتصالات بين طاهر محمد طاهر وأندية الأهلى والزمالك ، موضحاً أن وكلاء اللاعبين ينتشرون حالياً لمحاولة نقل اللاعب لأى نادٍ وهم سبب خراب الكرة المصرية بالكامل.

وأشار محمد عادل إلى أن المقاولون يسعى حاليًا لتسويق اللاعب أوروبيا من خلال عرض السيديهات الخاصة به مع وكلاء أوروبياً، وهو أمر لا يتوقف على اللاعب نفسه بل على عدد من اللاعبين، أمثال يوسف الجوهرى وآخرين فى خط الوسط والدفاع يصل عددهم إلى 5 لاعبين، وطالب محمد عادل بضرورة إيجاد خط اتصال بين الأندية واللجنة الخماسية لدراسة الموقف الحالي.