شكرا لقرائتكم إنبي يطالب بوضع تقنين يمنح الأندية توفيق أوضاعها قبل تقليص عدد الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف ناديه من تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، في ظل وجود توجه من مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وكذلك إلغاء قرار معاملة لاعبين من شمال إفريقيا كلاعبين محليين.

وأكد مدير الكرة في إنبي خلال تصريحات خاصة أن الفوارق الحالية في الدوري المصري بين اللاعبين الاجانب و المصريين ليست كبيرة، بل العكس هناك لاعبين مصريين أفضل من اللاعبين الأجانب بالدوري المصري.

تابع عبد الناصر: "قلة من الأجانب متميزين ولكن مبالغهم كبيرة ، وأرى أن قرار تقليص عدد الأجانب خطوة تاخرت كثيرا.

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استطرد: كان يجب ان تتم هذه الخطوة منذ سنوات لأن مثل هذه الخطوات سوف تاتي بثمار طيبة على المنتخبات القومية في خلال عام او عامين لنه سيمكن اللاعبين من الحصول على فرص أكبر ويوسع قاعدة الاختيارات أمام الأجهز الفنية للمنتخبات.

أضاف: سيكون العائد جيد جدا على الأندية لأنها ستوسع قاعده الاعتماد على الناشئين لديها وهو ما سيعود بالنفع على المنتخبات الوطنية أيضا، مطالبا اتحاد الكرة بوضع تقنين بأن يكون التعاقد مع اللاعبين الأجانب وفقا لشروط معينة، وحال تطبيق هذا المقترح لابد من احترام العقود السارية، يمنح الأندية توفيق أوضاعها".