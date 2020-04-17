شكرا لقرائتكم إنبي عن تخفيض عقود اللاعبين: لماذا الاستعجال وتوقع السيناريو الأسوأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف ناديه من تخفيض عقود اللاعبين خلال الموسم الحالي، في ظل تعليق النشاط الرياضي، وغموض موقف عودة المسابقة، في ضوء زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يهدد باستمرار تأجيل أو إلغاء الدوري المصري.

قال عبد الناصر محمد خلال تصريحات خاصة: "نحن جزء من الدولة و نتبع الدولة و مؤسساتها وسيطبق علينا ما ستفرضه الدولة سواء بالاستمرار أم بالتوقف.

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تسائل: " لماذا الاستعجال وتوقع السيناريو المظلم فمن المتوقع أن تستكمل المساقبة وتعود الأمور لطبيعتها، ووقتها لن يكون هناك تفكير في تخفيض عقود اللاعبين".

أضاف: "وقت تحديد مصير الدوري سواء بالاستكمال أو الإلغاء سنتمكن من الرد على مثل هذه ، وليس لدينا سيناريوهات حالية سوي الدعاء بأن يحمي الله مصرنا العزيزة".