شكرا لقرائتكم 4 أعضاء يعلنون ترشحهم فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها في شهر اغسطس أو سبتمبر المقبل فى الاعلان عن موقفهم مبكرا والتحضير لها ومن بين هذه الأسماء محمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق و صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية وبدأو في اجراء اتصالات بالأندية للتحضير للانتخابات علي منصب العضوية.

كما قرر محمد رفعت عضو نادي العبور الترشح لانتخابات علي منصب عضوية الجبلاية .

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقاً للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، والتى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناءً عليها.

وتسود حالة من الغموض حول إمكانية إقامة الجمعية العمومية العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا، وهو ما جعل أنباء تتردد حول إمكانية إقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن أهم المهام التى كلف بها الفيفا اللجنة الخماسية تعديل لائحة النظام الأساسى، لذا رفض الاتحاد الدولى فكرة اقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.

وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى تشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما أن الأمر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشأن البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائحة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل