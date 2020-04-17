شكرا لقرائتكم الاتحاد الجزائري يدعم متضرري كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى اتحاد كرة القدم الجزائري حملة التبرعات التي أطلقها لدعم الصندوق الوطني للتضامن مع متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف خير الدين زطشي رئيس الاتحاد، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري، عن جمع نحو 5ر1 مليون دولار، وهو مبلغ قال إنه يمثل مساهمة عائلة كرة القدم الجزائرية.

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وبلغت مساهمة الاتحاد الجزائري بحسب بياناته الرسمية أكثر من 300 ألف دولار، مقابل أكثر من 200 ألف دولار لأندية الدرجة الأولى المحترفة، وأكثر من 100 ألف دولار لرابطة دوري المحترفين.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الجزائري أن حساب التضامن مع متضرري كورونا سيبقى مفتوحا، طالما استمر هذا الوباء، لتمكين عائلة كرة القدم من التعبير عن تضامنها مع الشعب الجزائري من خلال تقديم تبرعات مالية.

كما كشف عن فتح حساب بالنقد الأجنبي استجابة لطلبات المقيمين خارج الجزائر، على غرار الفرنسي كريستيان جوركيف، المدير الفني الأسبق للمنتخب.