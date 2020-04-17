الزمالك يطالب وزير الرياضة بالتدخل لإلغاء الدوري المصري

طالب نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وذكر موقع "صدى البلد" أن القلعة البيضاء طلبت من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل لحسم مستقبل بطولة الدوري خلال الفترة الحالية والإعلان عن إلغاء المسابقة.

يأتي هذا في ظل صعوبة استئناف بطولة الدوري المصري بعد فترة التوقف الطويلة والارتباط بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وعدم الإعلان عن الموعد النهائي بعد.

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وبحسب الموقع، فإن نادي الزمالك أعرب عن غضبه من اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حسمها الموقف في أسرع وقت حتى تتمكن الأندية من وضع خطط بديلة للفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن استيائه بسبب عدم الإعلان عن إلغاء مسابقة الدوري حتى الآن، مطالباً مسئولي اتحاد الكرة بسرعة إعلان القرار.

يشار إلى أن مسئولي اتحاد الكرة كانوا قد خاطبوا أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، لاستطلاع رأيهم حول تتويج الأهلي باللقب حال إلغاء البطولة، وهو ما اعترض عليه مسئولي الزمالك بشكل قاطع.