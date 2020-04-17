شكرا لقرائتكم خبر عن عجينة ..لاعب منتخب المصارعة يكشف سر هذا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد إبراهيم عجينة لاعب منتخب المصارعة ، و بطل أفريقيا 3 مرات ، عن سر تسميته باسم عجينة ، ومن الذى اطلق عليه هذا الاسم .

أكد أحمد عجينة لاعب منتخب المصارعة أن هذا الاسم كان يطلق عليه قبل دخول لعبة المصارعة ، لان جسمه كان مرن جدا ، ويشبه العجين ، خاصة وأنه كان ممتلئ وهو فى سن صغير .

وأضاف اللاعب أن هذا الاسم لازمة بعد ممارسته لعبة المصارعة ، نافيا أن يكون هذا بسبب اقامته فى الاسكندرية و ارتباط الاسم بأحد انواع الصيد التى يستتخدم فيها العجين .

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يذكر أن أحمد إبراهيم الشهير بعجينة ، حقق الكثير من البطولات فى مسيرته الرياضية منها المركز الأول فى البطولة العربية مرتان ، و ذهبية بطولة إبراهيم مصطفى ، و ذهبية البطولة الافريقية 3 مرات ، بالإضافة إلى خامس دورة ألعاب البحر المتوسط .

كان الاتحاد الأفريقى للمصارعة أرسل خطابا إلى الاتحادات المحلية بأن البطولة الأفريقية التى كان مقرراً إقامتها بالمغرب الشهر الماضى ستقام بالمغرب كما هى، ولكن العام المقبل، خاصة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل.

وكان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، رحب بعودة اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة مع المنتخب فى الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو، والانضمام لصفوف منتخب المصارعة.

وأعلن الاتحاد الدولى للعبة ، أن البطولات المؤهلة لطوكيو ستقام فى مواعيدها المقررة لكن عام 2021، بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل أى بطولات دولية ، كما ستتم إقامة الكونجرس فى سبتمبر المقبل، على هامش بطولة العالم للشباب.