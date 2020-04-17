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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطاولة يشارك فى تعقيم الشوارع بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، فى عملية تطهير وتعقيم الشوارع بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ تجنبا لفيروس كورونا.
تأتى مشاركة عاشور فى إطار الحملات المكثفة والموسعة التى شهدتها محافظات مصر للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات ودور العبادة والشوارع والميادين لمواجهة الفيروس.
وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لاعبى المنتخب المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، وهم منتخب السيدات جينا مشرف و يسرا حلمى و فرح عبد العزيز ، ومنتخب الرجال أحمد صالح و عمر عصر و خالد عصر، لديهم طاولات فى منازلهم يتدربون عليها، ويتابعهم المدربون من خلال الفيديو كأنهم فى معسكر.
وأضاف رئيس الاتحاد أن اللاعبين يحرصون على التدريب فى ظل الاستعداد للبطولة الأولمبية، والعودة لممارسة النشاط فى أى وقت يتم الإعلان عنه.
يذكر أن الاتحاد الدولى استفسر من نظيره المحلى عن بطولة مصر الدولية التى من المقرر أن تستضيفها مصر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وهل مازالت مصر على موقفها أم ستعتذر عنها فى ظل تفشى فيروس كورونا بمختلف الدول، ليؤكد عاشور أن هناك متسعًا من الوقت، لحين موعد البطولة والذى يصل إلى 6 أشهر ووقتها ستتضح الصورة، وحال انحصار الفيروس وتلاشيه ستتم إقامة البطولة فى موعدها، أما حال استمرار توقف النشاط وانتشار الفيروس بصورة أكبر فى الدول، سيتم إلغاؤها بالتأكيد.
رئيس الطاولة يشارك فى التعقيم
رئيس الطاولة يشارك فى تعقيم الشوارع
عاشور فى دسوق
معتز عاشور
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