شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم "الكرتى" المرشح لإتمام مثلث المغاربة فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك العديد من الترشيحات من قبل عدد من وكلاء اللاعبين لضم المغربى وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، وينتظر الأبيض قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن حسم مصير اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، بجانب رغبته فى ضم الكرتى من عدمه.

ويضم الزمالك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، إلى جانب التونسى فرجانى ساسى والكونغولى كابونجو كاسونجو، بالإضافة لوجود معروف يوسف، المعار إلى صفوف المقاولون العرب، وحميد أحداد المعار إلى الرجاء المغربى، ورزاق سيسيه، المعار إلى الاتحاد السكندرى، لذا ينتظر مسئولو قلعة ميت عقبة حسم ملف اللاعبين الأجانب من قبل كارتيرون خلال الفترة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه وليد الكرتى المرشح لإتمام "مثلث" المغاربة فى الزمالك..

- القيمة التسويقية لـ "وليد الكرتى"

تبلغ القيمة التسويقية للمغربى وليد الكرتى، صاحب الـ 25 عاما، حيث إنه من مواليد 23 يوليو 1994، 770 ألف دولار، حسب موقع ترانسفير ماركت، كما أنه يُجيد اللعب فى مركزى خط الوسط وخط الوسط الهجومى، فيما وصلت أعلى قيمة تسويقية له بقيمة مليون و10 ألاف دولار، وذلك فى عام 2018، قبل أن تتراجع الآن إلى 770 ألف دولار.

وبتحليل قيمته التسويقية، حسب موقع ترانسفير ماركت، نجد أنه يحتل المرتبة السابعة من بين القيم التسويقية للاعبى الوداد المغربى، والثالثة عشرة من بين لاعبى الدورى المغربى، فيما يتواجد فى المركز الـ 70 من بين القيم التسويقية للاعبى المغرب، ويحتل المركز 934 من بين جميع لاعبى خط الوسط فى العالم، ويأتى فى المركز الـ 636 من بين القيم التسويقية للاعبين من مواليد عام 1994.

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- مسيرة وليد الكرتى مع الوداد المغربى

انتقل وليد الكرتى إلى صفوف نادى الوداد المغربى موسم 2013 – 2014، قادمًا من نادى أولمبيك خريبكة المغربى، حيث شارك مع الوداد فى 211 مباراة حتى الآن، بواقع 151 مباراة فى الدورى المغربى، أحرز خلالهم 11 هدفًا وصنع 18 هدفًا وتلقى 7 إنذارات، فيما شارك مع الوداد فى 56 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وتلقى إنذاراً وحيداً، كما شارك مع الفريق المغربى فى مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، وتلقى خلالهما إنذارا.

أما عن الموسم الحالى، فشارك وليد الكرتى مع الوداد البيضاوى فى 16 مباراة ببطولة الدورى المغربى صنع خلالها 3 أهداف، وتلقى إنذارا، و9 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم هدفًا.

فيما جاءت مشاركات الكرتى، بواقع 73 مباراة فى مركز وسط الملعب أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف، فيما شارك فى 62 مباراة بمركز خط الوسط الهجومى، سجل 7 أهداف وصنع 9، فيما شارك فى 4 مباريات بمركز الوسط الدفاعى وصنع خلالها هدفًا، ومباراتين كجناح أيسر ومباراة فى مركز خط الوسط الأيمن ومثلها فى مركز خط الوسط الأيسر.

- مسيرة وليد الكرتى مع منتخب المغرب

انضم وليد الكرتى إلى صفوف منتخب المغرب تحت 20 عاما وشارك معه فى 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، و13 مباراة ضمن منتخب المغرب تحت 23 عاما، سجل خلالها هدفين، فيما انضم للمنتخب المغربى الأول فى مباراتين، سجل خلالها هدفًا فى مرمى منتخب النيجر، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 10 سبتمبر 2019، وشارك خلالها لمدة 90 دقيقة، فيما اكتفى بالمشاركة لمدة 8 دقائق فى مباراة المغرب وليبيا التى أقيمت يوم 11 أكتوبر 2019.