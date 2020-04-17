مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. هل حصل على مستحقات صفقة أجايي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي ما تردد حول الحصول على الجزء الأول من مستحقات صفقة النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، مؤكدا أن الأحمر لم يتسلم أي مستحقات له من نادي الصفاقسي التونسي، والتي يبلغ قدرها 125 ألف دولار.

وكان ذلك المبلغ تم تحويله بالخطأ إلى الصفاقسي في عهد مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر، بعدما انتقل أجايي إلى بطل الدوري المصري في صيف 2016 مقابل 2.5 مليون يورو.

Advertisements

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الجمعة: "الأهلي خاطب الصفاقسي أكتر من مرة، كان آخرها الأسبوع الماضي من أجل سداد المبلغ على أقساط كما هو متفق عليه، لكن النادي التونسي لم يرسل أي مبالغ حتى الآن".

وأضاف أن مستحقات الأهلي بشكل عام لدى أكثر من جهة، سواء الصفاقسي بشأن أجايي أو النجم الساحلي التونسي بشأن سليماني كوليبالي أو ستوك سيتي الإنجليزي بشأن رمضان صبحي، ستتأخر في الوصول بسبب معاناة كل أندية كرة القدم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "وبالتالي، الأهلي يقدر مثل هذه الأمور ويتفهمها جيدا، وفور انتهاء الأزمة وزوال الوباء، سيتم سلك كل الطرق القانونية للحصول على جميع مستحقات النادي".