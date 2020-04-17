صحيفة: ليفربول لديه سبب للقلق بشأن مستقبل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول رفض الرحيل عن الريدز بمقابل مادي كبير قبل 12 شهرًا، لكنه قد يخطط لمراجعة وضعه هذا الصيف، مما يضع بعض علامات الاستفهام حول مستقبله الصيف المقبل بعد ثلاثة مواسم عرف فيهم التوهج بين أسوار آنفيلد.

وأضافت الصحيفة أن الشائعات التي تحيط بالثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح ليست جديدة، حيث ارتبط السنغالي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني والأمر نفسه بالنسبة للمصري الذي تم إغرائه من الفريق الملكي أو العودة إلى إيطاليا، لكن ليفربول قد يكون لديه سبب للقلق بشأن صلاح تحديدا.

وأشارت إلى أنه بعد مساهمة صلاح في قيادة ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه شعر أن وقت الرحيل كان خطأ لأنه كان يستهدف قيادة الريدز إلى تحقيق أول لقب له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا، لكن ربما تتغير الأمور خلال فترة الانتقالات المقبلة.

Advertisements

وأكدت "ديلي ستار" أن صلاح قد يراجع وضعه هذا الصيف لأنه يدرك أنها قد تكون فرصته الأخيرة للرحيل في صفقة كبرى من الناحية المالية ليخوض تحديًا جديدًا في نادٍ كبير، خاصةً أن صاحب الـ27 ربما يقرر أنه قدم كل ما في وسعه مع ليفربول، بافتراض أنه حقق لقب بريميرليج هذا الموسم.

بطل آنفيلد جدد تعاقده مع ليفربول في 2018 لإبقائه في النادي حتى عام 2023، ولكن مع عدم وجود شرط جزائي في عقده، يمتلك النادي الإنجليزي السلطة للمطالبة بمقابل مالي ضخم لبيعه، ومع ذلك إذا قرر صلاح الرحيل فمن غير المرجح أن يقف النادي في طريقه، بشرط وصول عرض مناسب.

يأتي هذا بعد تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي صرح بأنه ترك فيليب كوتينيو يرحل إلى برشلونة حتى يكون ذلك عادلا رغم رغبته في الإبقاء على خدماته، وهو ما قد يحدث لصلاح في الوقت الذي يتطلع فيه الريدز إلى مواصلة هيمنته بقيادة كلوب والحفاظ على فريقهم المرصع بالنجوم.