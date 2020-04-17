فريدة عثمان تغادر الحجر الصحي بمرسى علم.. وتعود لمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
غادرت فريدة عثمان نجمة منتخب مصر للسباحة، الحجر الصحي بمرسى علم، بعد 14 يوما قضتها في المدينة، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت فريدة، اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها مع والديها بمنزلهم، معربة عن سعادتها بالعودة وهي في صحة وسلامة.
كانت فريدة، قد دخلت الحجر الصحي برفقة عدد من لاعبي منتخب مصر للسباحة، الذين كانوا متواجدين في الولايات المتحدة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار خطة عودة المصريين العالقين بالخارج.
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