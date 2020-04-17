بالفيديو.. ما هي العقوبة المفترضة لإفشاء أسرار اتحاد الكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تحدث أحمد حسام ميدو وحازم إمام نجما الكرة المصرية السابقان عن ضرورة سيطرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أعضاء مجلسه العاملين في مجال الإعلام.

وأكد ميدو خلال برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُعرض حصريًا عبر موقع يلا كورة أن رئيس الاتحاد يجب أن يتمتع بقوة شخصية، ويكون قادرًا على توقيع عقوبات على أعضاء مجلسه في حالة تسريبهم أسرار اتحاد الكرة في برامجهم التليفزيونية.

بدوره أكد حازم إمام خلال الحلقة الخاصة التي ناقشت اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع، مشددًا على أن فرض نظام احترافي في تلك الأجواء يعد أمرًا بالغ الصعوبة.