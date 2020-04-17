رابطة البريميرليج تواصل محاولاتها لاستئناف الدوري الإنجليزي

إستمر إجتماع البريميرليج اليوم لمدة ساعتين ، لم يتم إتخاذ قرار بشأن استنئاف المباريات مرة أخرى، لن تكون هناك عودة إلا عندما تقول الحكومة بأن الأوضاع آمنة، عرض ممثلي الأندية أساليب لكيفية لعب المباريات المتبقية ، الهدف هو إنهاء الموسم.
هدف البريميرليغ حاليا هو استكمال الموسم لكن لا يوجد توقيت أو اقتراح معين. وسط أزمة الكورونا سيتم استئناف المباريات فقط بعد سماحالمسؤولين "الصحيين" وبموافقة من الحكومة.
اجتمعت اليوم الجمعة، رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حول المناقشة حول استئناف مباريات الدوري مرة أخرى، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، في البلاد.
أشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن إجتماع البريميرليج اليوم، أستمر لمدة ساعتين، ولم لم يتم إتخاذ قرار بشأن إستنئاف المباريات، مرة أخرى حتى الأن، لافتة إلى أنه لن تكونهناك عودة إلا عندما توافق الحكومة البريطانية، وتأكد سلامة وآمن الأوضاع ، فيما عرض ممثلي الأندية أساليب لكيفية لعب المباريات المتبقية من الموسم.
وأفادت أن هدف الرابطة، حاليا هو استكمال الموسم لكن لا يوجد توقيت او اقتراح معين، وسط أزمة الكورونا سيتم استئناف المباريات فقط بعد سماحالمسؤولين "الصحيين" وبموافقة من الحكومة.
وكانت قد أشارت التقارير الإنجليزية، أن البريميرليج قد يعود في شهر يونيو القادم، وسيكون خلف الأسوار دون جماهير، وأن المباريات ستذاع عبر البث التلفزيوني، وأونلاين.
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