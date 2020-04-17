وفاة أسطورة ليدز يونايتد بفيروس كورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن وفاة أسطورته السابقة نورمان هانتر عن عُمر يناهز 76 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

كتب ليدز يونايتد على حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" والإنستجرام:" يحزننا رحيل أسطورة النادي نورمان هانتر، عن عمر يناهز 76 عامًا".

وكان نورمان هانتر أسطورة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ومدافع منتخب إنجلترا السابق المتوج بكأس العالم لعام 1966،

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تواجد يوم الجمعة الماضية، في المشفي بعدما أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية عينته لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكتب نادي ليدز يونايتد حينها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أن ننوه ونذكر وسائل الإعلام والجماهير بإحترام رغبة نورمان وعائلته بإعطائهم مساحتهم في اللحظات التي يحتاجونها حاليًا بالوقت

العصيب الذي يمرون به، استمر في محاربة الفيروس كلنا معك!".

وكان هانتر لعب ضمن صفوف فريق ليدز يونايتد لمدة 17 عامًا داخل أسوار النادي الإنجليزي، منذ تصعيده من صفوف فريق الشباب، عام 1962، ليكون من أساطير النادي، وتوج هانتر بأفضل لاعب في ليدز يونايتد عن عام 1971.

ولعب هانتر للمنتخب الإنجليزي في الفترة ما بين 1965 و1974، حيث شارك في 28 مباراة وشارك بكأس العالم عام 66 التي توج بها المنتخب الإنجليزي ببطولة العالم.