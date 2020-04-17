فهد المولد يعتذر لجمهور النصر.. والصرامي هذة أخلاق الكبار

نشر سعود الصرامي المتحدث الرسمى لنادي النصر السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو إعتذار لفهد المولد لاعب الإتحاد السعودى الذى قال فيه:"جمهور نادي النصر كبير، وأنا أعتذر لهم إذا غضبوا من طريقة احتفالي ولم أقصد بالتأكيد

إهانتهم"، مؤكدا أن نادى النصر لم يفاوضه، وانه مرتبط بعقدٍ ساري مع الاتحاد، قائلا:"أريد أن أكمله مع العميد".

وعلق الصرامي على الاعتذار قائلا:" هذة أخلاقيات الكبار يا فهد"،