فهد المولد يعتذر لجمهور النصر.. والصرامي هذة أخلاق الكبار

نشر سعود الصرامي المتحدث الرسمى لنادي النصر السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو إعتذار لفهد المولد لاعب الإتحاد السعودى الذى قال فيه:"جمهور نادي النصر كبير، وأنا أعتذر لهم إذا غضبوا من طريقة احتفالي ولم أقصد بالتأكيدإهانتهم"، مؤكدا أن نادى النصر لم يفاوضه، وانه مرتبط بعقدٍ ساري مع الاتحاد، قائلا:"أريد أن أكمله مع العميد".
وعلق الصرامي على الاعتذار قائلا:" هذة أخلاقيات الكبار يا فهد"،مشيرا إلى أن الاعتذار الذي قدمه النجم الدولي فهد المولد هداف منتخبنا و نادي الاتحاد لجمهور النصر بعد الاحتفال الذي قام به أمام مدرج الشمس في مباراة العام الماضي، اعتذار مقبول ويعزز للمنافسة الشريفة وإشاعة الروح الرياضية ويعكس أخلاقيات الكابتن فهد الذي نتمني له التوفيق مع الاتحاد والمنتخب.
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