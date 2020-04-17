أرسنال يسعى لتعزيز خط دفاعه بصفقة فرنسية

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة المدير الفني للفريق، مايكل أرتيتا، لضم مدافع جديد من أجل تعزيز خط الدفاع لدى صفوف الجانرز خلال الانتقالاتالصيفية المقبلة.
أشارت صحيفة "الليكيب" الفرنسية، أن أرسنال يراقب أكسل ديساسي مدافع فريق ريمس الفرنسي، تمهيدًا لضمه لصفوفالمدفعجية، والدخول في مفاوضات مع نادي.
و أضافت الصحيفة الفرنسية، أن أرسنال سيقدم عرضًا بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع نادي ريمس بالتخلي عن خدمات المدافع الفرنسي صاحب الـ22 عامًا.
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