أسطورة ريال مدريد ينصح الإدارة بضم هاري كين لتعويض رونالدو

مازال نادي ريال مدريد الإسباني، يبحث عن لاعب يعوض الأرقام التهديفية الكبيرة التي كان يقدمها كريستيانو رونالدو مع الملكي، ويهز بها شباك الخصوم، قبل أن يرحل عن صفوفه بالانتقالات الصيفية لعام 2018 صوب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونصح المكسيكي هوجو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق، إدارة النادي بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين

مهاجم توتنهام، من أجل تعويض رحيل رونالدو الذي رحل لما يملكه اللاعب من قدرات تهديفية، وفنية عالية.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "الشرينجيتو" الإسباني:" على ريال مدريد التعاقد مع هاري كين، يجب أن يكون صفقتهم القادمة، وتعويض رحيل رونالدو".

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وتابع:" سنرى ما سيقدمه بعد

العودة إلى الملاعب، وتعافيه من الإصابة".

وأشارت التقارير الصحفية إلى رغبة نادي ريال مدريد بضم هاري كين من أجل تعزيز خط هجوم النادي الملكي، والذي من جانبه، أكد كين في وقتًا سابق، أنه يحبه ناديه، لكنه يبحث دائمًا عن الطموح، وأن يظل من أفضل اللاعبين على مستوى عال.

ويتعافى المهاجم الإنجليزي، من إصابته في أوتار الركبة، التي تعرض لها في منتصف الموسم، ويقترب من التخلص منها.