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أوناجم يواصل برنامجه التأهيلي والبدني

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 يستعد المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، لعودة النشاط الكروى بالتدريب مع ابنته عبر إنستجرام، ويتواصل أوناجم مع الجهاز الطبى للفريق الأبيض لإخطارهم بمستجدات البرنامج التأهيلى والبدنى الذى

خضع له فى المغرب، على هامش تواجده فى بلاده لتوقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس .

 واطمأن الجهاز الطبى للزمالك من

أوناجم على حالته بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق فى مبارياته الأخيرة قبل التوقف، ويخوض اللاعب المغربى برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا لتجهيزه للمباريات حال عودة النشاط الكروى بعد تعافيه من إصابة الركبة بشكل تام.
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