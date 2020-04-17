إبراهيموفيتش يضع شرطًا واحدًا للاستمرار مع ميلان الإيطالي

وضع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش شرطًا من أجل بقائه مع صفوف نادي ميلان الإيطالي، للموسم المقبل.

قالت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، أن إبراهيموفيتش اشترط على ميلان من أجل تجديده

لعام آخر، بناء فريق قوي للموسم المقبل، للمنافسة، وهو ما سيشجعه على الاستمرار داخل أسوار "سان سيرو".

وأضافت الصحيفة أن إدارة ميلان تعمل

على تجديد عقد إبراهيموفيتش لموسم آخر.

وعاد السلطان لصفوف ميلان في الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد لمدة 6 شهور، بعد رحيله عن ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، وشارك مع النادي الإيطالي في 8 مباريات بالكالتشيو، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.