فيروس كورونا يضرب 6 من عمال كأس العالم 2022 في قطر

أعلنت اللجنة المنظمة لاستعدادات مونديال قطر ٢٠٢٢ عن إصابة ٦ من العمال بفيرس كورونا ووضعهم تحت الحجر الصحي. وبخلاف الـ٦ عمال، فإن ٢ من المقاولين تعرضا للإصابة بالفيرس أيضًا وتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. من المقاولين تعرضا للإصابة بالفيرس أيضًا وتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة على أنه سيتم وضع الأشخاص الذين خالطوا المصابين أيضًا للحجر الصحي للاطمئنان عليهم بشكل كامل. أنه سيتم وضع الأشخاص الذين خالطوا المصابين أيضًا للحجر الصحي للاطمئنان عليهم بشكل كامل. وتواصل قطر الاستعدادات في الوقت الحالي من كل الجوانب لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ وإنهاء الترتيبات الخاصة بالملاعب.

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