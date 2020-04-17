أتلتيكو مدريد ينضم لسباق التعاقد مع ايكاردي مهاجم إنترميلان

انضم نادي إتلتيكو مدريد الإسباني لسباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو أيكاردي نجم فريق إنترميلان الإيطالي والمعار لباريس سان جيرمان الفرنسي. قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد يأمل في التعاقد مع ايكاردي لتعزيز قدرات فريقه الهجومية، بجانب دييجو كوستا. التعاقد مع ايكاردي لتعزيز قدرات فريقه الهجومية، بجانب دييجو كوستا. وفتح سيميوني خطاً للتواصل مع واندا نارا زوجة ايكاردي ووكيلة أعماله، لبحث إمكان انتقاله الي فريق العاصمة الإسبانية. الإسبانية. ويمتلك ايكاردي شرطاً جزائياً في عقده مع النيراتزوري بقيمة 70 مليون يورو. ويحظي المهاجم الأرجنتيني بإهتمام كبير من يوفنتوس الايطالي الذي يعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب في ظل رغبة انطونيو كونتي المدير الفني للإنتر بعدم تواجد المهاجم الأرجنتيني في صفوف فريقه في الموسم المقبل.

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